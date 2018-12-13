В Европейской комиссии озвучили условия второго транша кредита

"Мы обсуждаем теперь условия второго транша, которые касаются секторальных реформ - это энергетика, в том числе. Но за последние 5 лет количество реформ, которые вводятся, действительно, впечатляют - за 5 лет их было больше, чем за предыдущие 20 лет", - отметил он.



По его словам, Украина доказала, что может вводить реформы в сложных условиях - в частности, в условиях российской агрессии.



При этом он добавил, что Украина выполнила условия получения первого транша.



"Что касается выполнения реформ и обязательств, которые привели к программе макрофинансовой помощи, действительно, тот факт, что мы выплатили первый транш, означает, что условия были выполнены. Первый транш концентрировался на направлениях - борьба с коррупцией, улучшение корпоративного управления государственных предприятий и улучшение управления общественными средствами ", - отметил он.



При этом Президент Петр Порошенко добавил, что украинская сторона обсуждает с европейскими коллегами в качестве условий предоставления транша "абсолютно конкретные направления сотрудничества".



"В частности восстановление микрорайона Восточный, который попал под обстрел системами залпового огня в 2015 году, и сегодня нуждается в помощи, это и станции водоочистки на Донбассе, это и восстановление дорог, электрификация железнодорожного сообщения, а также мы рассматривали символическое покровительство отдельных стран ЕС над городами Донбасса", - отметил глава государства.



Напомним, 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 000 000 евро.



Украина направит полученный от Европейского Союза первый транш в размере 500 млн евро в государственный бюджет, в частности, для внедрения структурных реформ.