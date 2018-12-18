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Решение по "Укрэнерго" связано с траншем 1 млрд евро от ЕС

Киев • УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Корпоратизация и сертификация ГП “НЭК “Укрэнерго” как независимого системного оператора является предпосылкой для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 1 млрд евро. 14 ноября Кабмин своим решением передал “Укрэнерго” в управление Минфина. Решение обнародовано сегодня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

Решение по "Укрэнерго" связано с траншем 1 млрд евро от ЕС

“Задачей Министерства финансов является необходимость ускорить процесс корпоратизации „Укрэнерго“ и ввести высокие стандарты корпоративного управления в компании. Это позволит достичь значительного прогресса в имплементации законодательства о рынке электроэнергии, сделает возможной сертификацию „Укрэнерго“ в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии и позволит отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей, что является предпосылкой получения следующих траншей макрофинансовой помощи от ЕС”, — сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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Министерство финансов не имеет конфликта функций, поскольку не является разработчиком отраслевой политики и владельцем, зато является автором реформы корпоративного управления в государственных банках, и это является залогом успешного внедрения системы корпоративного управления “Укрэнерго” и его устойчивого развития.

“Минфин имеет большой институциональный опыт управления объектами государственной собственности, в том числе банками, и является автором реформы корпоративного управления в государственных банках, направленной на утверждение международных стандартов корпоративного управления”, — добавила Маркарова.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью “Укрэнерго” будет осуществлять наблюдательный совет компании. В ее состав вошли четыре независимых члена, которые являются профессионалами и имеют значительный международный опыт трансформационных процессов в энергетике, а также три представителя государства.

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Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV, macro-financial assistance) на 1 млрд долларов.

30 ноября Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в сумме 500 млн евро. 11 декабря Украина получила первый транш 500 млн евро.

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