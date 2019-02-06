Минфин получил право на управление "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК" Укрэнерго ", сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Соответствующий акт приема-передачи был подписан Комиссией по передаче целостного имущественного комплекса ГП "НЭК "Укрэнерго", созданной Минфином во исполнение распоряжения КМУ от 14.11.2018 № 1001, 4 февраля 2019 года. С момента подписания документа "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности в Министерство финансов.
Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" будет осуществлять наблюдательный совет компании. В ее состав вошли четыре независимых члена, которые являются опытными профессионалами и имеют значительный международный опыт трансформационных процессов в энергетике, а также три представителя государства.
Задачей Министерства финансов является ускорить процесс корпоратизации Укрэнерго. Это позволит достичь значительного прогресса в имплементации законодательства о рынке электроэнергии, позволит сертификацию "Укрэнерго", как независимого оператора системы передачи электроэнергии и позволит отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей. Этот вопрос является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" является государственным предприятием, которое подчиняется Министерству финансов Украины и выступает гарантом целосности и надежного функционирования Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.
Напомним, корпоратизация и сертификация ГП "НЭК "Укрэнерго" как независимого системного оператораы и передача его Минфину является предпосылкой получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 1 млрд евро.