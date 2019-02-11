Мінфін отримало перші пропозиції щодо реформування ДФС

За даними Мінфін, 31 січня відбулось установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питання реформи ДФС. До складу цієї групи увійшли провідні експерти, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, народні депутати України.



"У підсумку, Мінфін отримав пропозиції від 6 учасників Міжвідомчої робочої групи: від представників ДФС, Громадської ради при Мінфіні та Громадської ради при ДФС, Асоціації платників податків України, Європейської бізнес асоціації та представника наукової спільноти", - зазначили у Міністерстві.



Наразі отримані пропозиції опрацьовуються фахівцями Мінфіну, після чого будуть підготовлені відповідні проекти положень, направлені на розгляд Уряду.



Нагадаємо, Мінфін отримав право на управління "Укренерго".