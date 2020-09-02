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Минэнерго передало в СБУ материалы о нарушениях со стороны руководства шахты "Надежда"

Киев • УНН

 • 10683 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство энергетики передало в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины материалы финансового аудита ЧАО "Шахта "Надежда", свидетельствующие о нарушении бывшего руководства предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства энергетики Украины.

Минэнерго передало в СБУ материалы о нарушениях со стороны руководства шахты "Надежда"

"Министерство энергетики передало в Генеральную прокуратуру и Службы безопасности Украины материалы финансового аудита ЧАО "Шахта "Надежда", свидетельствующие о нарушении бывшего руководства предприятия. Аудит, проведенный специалистами Минэнерго, обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства шахты "Надежда" и значительные убытки, нанесенные предприятию. В частности, приписки объемов добытого угля привели к незаконным расходам почти на 50 млн грн, занижение цен на угольную продукцию привело к недополучению доходов на сумму свыше 36 млн грн, закупки по завышенным ценам - принесли убытки около 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что в то же время задолженность перед горняками росла и на сегодня она составляет 51 млн грн. При этом, реальных финансовых ресурсов и активов для ее погашения предприятие не имеет.

"Горняки шахты "Надежда" не должны расплачиваться за те злодеяния, которые совершили их бывшие руководители. Управленцы шахты, которые довели ее до такого состояния, должны понести суровое наказание. Соответствующие материалы уже переданы в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. Но на расследование нужно время, а мы не можем оставить людей в беде. Поэтому мы анализируем возможные варианты помощи со стороны государства", - сказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Отмечается, что при этом, "Надежда" еще с 2001 года отнесена к категории шахт, по которым принято решение о ликвидации, поэтому предприятие не имеет права на государственную поддержку на частичное покрытие расходов по себестоимости угля.

"Учитывая юридическую форму предприятия (частное акционерное общество) нужно провести ряд мероприятий, чтобы начать финансирование по государственной программе ликвидации угледобывающих предприятий. Ориентировочно финансирование шахты по этой программе может начаться с 2021 года. Поэтому Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению средств суммой 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты "Надежда". Средства должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2020 года", - указано в сообщении.

Напомним, Шмыгаль поручил сегодня-завтра предоставить механизмы решения задолженности зарплаты на шахте "Надежда".

Добавим, шахта "Надежда" не финансируется из государственного бюджета Украины. Задолженность, которая сегодня есть перед горняками, вызванная систематическим нарушением законодательства, которые допустило прежнее руководство.

Как сообщалось, бывшие руководители шахты "Надежда", которых называют виновными в трудном положении горняков, получали зарплату более миллиона в год.

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