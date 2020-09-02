Колишні керівники шахти "Надія" отримували мільйонні зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. П’яту добу триває акція протесту на Львівщині. Близько 30 гірників шахти "Надія" перебувають під землею з вимогою виплатити їм заборговану зарплату, передає УНН.
Аудит показав, що заборгованість на шахті формувалася, зокрема, через продаж вугілля за заниженою ціною і незаконні виплати на оплату праці.
"Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності склали (всього) 93 мільйона грн: 2018 рік – 7 млн грн; 2019 рік - 67 млн грн", - інформує у своєму Facebook народний депутат Юрій Камельчук.
Винуватцями критичної ситуації на шахті "Надія" називають її колишніх керівників - Михайла Пугача та Юрія Благуту. Обидва за часи свого "керівництва" отримували мільйонні зарплати, попри фінансовий занепад підприємства.
Так, Пугач керував шахтою у 2018 році і отримав за цей час більше 1 млн грн заробітної плати за рік (близько 83 тыс. грн за місяць).
Благута, який прийшов на заміну Пугачу керувати шахтою у 2019 році, сумарно отримав також майже 1 млн грн зарплати за рік.
Того ж року він придбав новий автомобіль Volkswagen Touareg вартістю майже півмільйона гривень.
Нагадаємо, Міненерго готує заяви до правоохоронців через заборгованість на шахті "Надія".