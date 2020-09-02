Бывшие руководители шахты "Надія" получали миллионные зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Пятые сутки продолжается акция протеста во Львовской области. Около 30 горняков шахты "Надія" находятся под землей с требованием выплатить им задолженность по зарплате, передает УНН.
Аудит показал, что задолженность на шахте формировалась, в частности, путем продажи угля по заниженной цене и незаконные выплаты на оплату труда.
"Убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности составили (всего) 93 млн грн: 2018 год - 7 млн грн; 2019 год - 67 млн грн", - информирует в своем Facebook народный депутат Юрий Камельчук.
Виновниками критической ситуации на шахте "Надія" называют ее бывших руководителей - Михаила Пугача и Юрия Благуту. Оба за время своего "руководства" получали миллионные зарплаты, несмотря на финансовый упадок предприятия.
Так, Пугач руководил шахтой в 2018 году и получил за это время более 1 млн грн заработной платы за год (около 83 тыс. грн в месяц).
Благута, который пришел на замену Пугачу управлять шахтой в 2019 году, суммарно получил также почти 1 млн грн зарплаты за год.
В том же году он приобрел новый автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью почти полмиллиона гривен.
Напомним, Минэнерго готовит заявления в полицию из-за задолженности на шахте "Надія".