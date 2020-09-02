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Бывшие руководители шахты "Надія" получали миллионные зарплаты

Киев • УНН

 • 23792 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Пятые сутки продолжается акция протеста во Львовской области. Около 30 горняков шахты "Надія" находятся под землей с требованием выплатить им задолженность по зарплате, передает УНН.

Бывшие руководители шахты "Надія" получали миллионные зарплаты

Аудит показал, что задолженность на шахте формировалась, в частности, путем продажи угля по заниженной цене и незаконные выплаты на оплату труда.

"Убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности составили (всего) 93 млн грн: 2018 год - 7 млн грн; 2019 год - 67 млн грн", - информирует в своем Facebook народный депутат Юрий Камельчук.

Виновниками критической ситуации на шахте "Надія" называют ее бывших руководителей - Михаила Пугача и Юрия Благуту. Оба за время своего "руководства" получали миллионные зарплаты, несмотря на финансовый упадок предприятия.

Так, Пугач руководил шахтой в 2018 году и получил за это время более 1 млн грн заработной платы за год (около 83 тыс. грн в месяц).

Благута, который пришел на замену Пугачу управлять шахтой в 2019 году, суммарно получил также почти 1 млн грн зарплаты за год.

В том же году он приобрел новый автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью почти полмиллиона гривен.

Напомним, Минэнерго готовит заявления в полицию из-за задолженности на шахте "Надія".

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