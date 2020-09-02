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Шмигаль доручив сьогодні-завтра надати механізми вирішення заборгованості зарплати на шахті "Надія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив сьогодні-завтра дати механізми вирішення питання щодо заборгованості по заробітній платі, яка сьогодні є перед гірниками шахти "Надія". Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Шмигаль доручив сьогодні-завтра надати механізми вирішення заборгованості зарплати на шахті "Надія"

“У Львівській області є напруження серед гірників шахти „Надія“. Ми відсвяткували день шахтаря, але на жаль частина гірників не отримали своєї заробітної плати. Це фактично не державне підприємство. На сьогодншній день держава не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство...”, — сказав Шмигаль.

За його словами, люди не піднімаються із шахти, їхні колеги перекривають дорогу.

“Ставлю вимогу до міністерства, Ольга Анатолівна прошу особисто зайнятися, знаю, що ви підготували проект рішень. Прошу всі міністерства об’єднати і буквально найближчими днями, сьогодні-завтра дати механізми рішення, повідомити про них шахтарям, щоб ми хоча б запевнили людей, що уряд працює над вирішенням проблеми”, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, шахта “Надія” не фінансується з державного бюджету України. Заборгованість, яка сьогодні є перед гірниками, спричинена систематичним порушенням законодавства, яке допустило колишнє керівництво.

Як повідомлялося, колишні керівники шахти “Надія”, яких називають винними у скрутному положенні гірників, отримували зарплати понад мільйон на рік.

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