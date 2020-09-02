Міненерго про шахту “Надія”: держава не має боргів перед гірниками, проте допоможе їм розібратися у заборгованості
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Шахта “Надія” не фінансується з державного бюджету України. Заборгованість, яка сьогодні є перед гірниками, спричинена систематичним порушенням законодавства, яке допустило колишнє керівництво. Про це повідомив заступник міністра енергетики Олександр Зорін, повідомляє УНН.
Він розповів, що у програмі, яку подавали в грудні колишні керівники, було вказано, що шахта може працювати, проте це була неправда. Вони не мали достатнього фронту очисних вибоїв та достатнього обладнання, щоб продовжувати працювати.
Заборгованість формувалася не один день, здебільшого через розкрадання з боку адміністрації шахти.
“Міністерство енергетики не має боргів перед шахтою "Надія“ і жодного впливу на цю заборгованість не має. Шахта не фінансується з держбюджету. Проте Міністерство не може стояти осторонь”, — сказав Олександр Зорін.
За результатом позапланового аудиту, який показав всі недоліки роботи шахти, Міненерго готує заяви до правоохоронців, аби покарати винних у критичній ситуації на шахті. Наказ про це вже підписаний міністром.
Нагадаємо, колишні керівники шахти “Надія”, яких називають винними у скрутному положенні гірників, отримували зарплати понад мільйон на рік.