Минэнерго о шахте "Надежда": государство не имеет долгов перед горняками, однако поможет им разобраться в задолженности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Шахта "Надежда" не финансируется из государственного бюджета Украины. Задолженность, которая сегодня есть перед горняками, вызвана систематическим нарушением законодательства, что допустило прежнее руководство. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Александр Зорин, сообщает УНН.
Он рассказал, что в программе, которую подавали в декабре бывшие руководители, было указано, что шахта может работать, но это была неправда. Они не имели достаточного фронта очистных забоев и достаточного оборудования, чтобы продолжать работать.
Задолженность формировалась не один день, в основном из-за хищения со стороны администрации шахты.
"Министерство энергетики не имеет долгов перед шахтой "Надежда" и никакого влияния на эту задолженность не имеет. Шахта не финансируется из госбюджета. Однако Министерство не может стоять в стороне", - сказал Александр Зорин.
По результатам внепланового аудита, который показал все недостатки работы шахты, Минэнерго готовит заявления в правоохранительные органы, чтобы наказать виновных в критической ситуации на шахте. Приказ об этом уже подписан министром.
Напомним, бывшие руководители шахты "Надежда", которых называют виновными в трудном положении горняков, получали зарплаты более миллиона в год.