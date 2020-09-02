Минэнерго о шахте "Надежда": государство не имеет долгов перед горняками, однако поможет им разобраться в задолженности

Он рассказал, что в программе, которую подавали в декабре бывшие руководители, было указано, что шахта может работать, но это была неправда. Они не имели достаточного фронта очистных забоев и достаточного оборудования, чтобы продолжать работать.

Задолженность формировалась не один день, в основном из-за хищения со стороны администрации шахты.

"Министерство энергетики не имеет долгов перед шахтой "Надежда" и никакого влияния на эту задолженность не имеет. Шахта не финансируется из госбюджета. Однако Министерство не может стоять в стороне", - сказал Александр Зорин.

По результатам внепланового аудита, который показал все недостатки работы шахты, Минэнерго готовит заявления в правоохранительные органы, чтобы наказать виновных в критической ситуации на шахте. Приказ об этом уже подписан министром.

Напомним, бывшие руководители шахты "Надежда", которых называют виновными в трудном положении горняков, получали зарплаты более миллиона в год.