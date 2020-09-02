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Міненерго передало в СБУ матеріали про порушення з боку керівництва шахти “Надія”

Київ • УНН

 • 10683 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство енергетики передало до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України матеріали фінансового аудиту ПрАТ “Шахта “Надія”, що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства енергетики України.

Міненерго передало в СБУ матеріали про порушення з боку керівництва шахти “Надія”

“Міністерство енергетики передало до Генеральної прокуратури і служби безпеки України матеріали фінансового аудиту ПрАТ “Шахта “Надія”, що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства. Аудит, проведений фахівцями Міненерго, виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва шахти “Надія” та значні збитки, нанесені підприємству. Зокрема, приписки обсягів видобутого вугілля призвели до незаконних витрат майже на 50 млн грн, заниження цін на вугільну продукцію спричинило недоотримання доходів сумою понад 36 млн грн, закупівлі за завищеними цінами – принесли збитки близько 20 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що водночас, заборгованість перед гірниками зростала і на сьогоднішній день вона складає 51 млн грн. При цьому, реальних фінансових ресурсів та активів для її погашення підприємство не має.

“Гірники шахти “Надія” не повинні розплачуватися за ті злодіяння, які вчинили їх колишні керівники. Управлінці шахти, які довели її до такого стану, мають понести суворе покарання. Відповідні матеріали вже передано до Генпрокуратури та Служби безпеки України. Але на розслідування потрібен час, а ми не можемо залишити людей в біді. Тому ми аналізуємо можливі варіанти допомоги з боку держави”, - сказала виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець.

Зазначається, що при цьому, “Надія” ще з 2001 року віднесена до категорії шахт, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, тому підприємство не має права на державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості вугілля.

“Зважаючи на юридичну форму підприємства (приватне акціонерне товариство) потрібно провести низку заходів, щоб розпочати фінансування за державною програмою ліквідації вугледобувних підприємств. Орієнтовно фінансування шахти за цією програмою може розпочатися з 2021 року. Тому Міненерго звернулося до Прем’єр-міністра із проханням сприяти виділенню коштів сумою 51 млн грн із резервного фонду для виплат заробітної плати працівникам шахти “Надія”. Кошти мають бути повернені до держбюджету до 25 грудня 2020 року”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Шмигаль доручив сьогодні-завтра надати механізми вирішення заборгованості зарплати на шахті "Надія".

Додамо, шахта “Надія” не фінансується з державного бюджету України. Заборгованість, яка сьогодні є перед гірниками, спричинена систематичним порушенням законодавства, яке допустило колишнє керівництво.

Як повідомлялося, колишні керівники шахти “Надія”, яких називають винними у скрутному положенні гірників, отримували зарплати понад мільйон на рік.

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