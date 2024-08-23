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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минэкономики о программе "Национальный кэшбек": одна из целей - это детенизация экономики

Минэкономики о программе "Национальный кэшбек": одна из целей - это детенизация экономики

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 09:20  •  4757 просмотра

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Программа "Национальный кэшбек" имеет целью детенизацию экономики и стимулирование спроса на украинские товары. Заместитель министра экономики рассказала об условиях участия и ожидаемом экономическом эффекте от программы.

Одна из целей программы "Национальный кэшбек" - это детенизация экономики. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун во время презентации исследования: "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кэшбек", передает УНН.

Мы моделировали экономическое влияние от программы. Основывается этот анализ на том, что спрос стимулирует предложение и за счет стимулирования спроса на украинские товары будет соответственно расти предложение.  Очевидно, что это не произойдет в один момент. Будет  спрос нарастать постепенно и потребители будут постепенно переключаться больше на товары локального производства вместо импорта. Торговцы - это также важный аспект. От того, что торговец поставит на полку, какие товары он будет предлагать своему клиенту будет зависеть, что будут покупать. Чем больше торговец поставит товаров украинского производства, тем больше клиенты их найдут в торговых сетях

- рассказала Бегун.

По ее словам, в Минэкономики рассчитывают, что первый год инвестиции, которые будут в программу "Национальный кэшбек" окупятся за счет роста объемов производства.

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Влияние на который мы рассчитываем, который показывает наша модель аналитическая, что в (первый год - ред.) те инвестиции, которые будут в эту программу окупятся за счет роста объемов производства, а со следующего года у нас уже будет рост производства больше, потому что потребительское поведение будет меняться постепенно

- отметила Бегун.

Бегун напомнила, что в прошлом году в бюджет было заложено 3 млрд грн на потребление внутреннего спроса на товары и услуги.

Эта программа, которая сейчас реализуется в виде программы стимулирования спроса на товары и услуги. Наши расчеты показывают, что этого бюджета будет достаточно, но очевидно, что поскольку - это первый опыт и на самом деле технологически - это не простая система и она требовала очень глубокой приработки. Поэтому мы будем смотреть на цифры, когда программа стартует и будем адаптировать нашу программу в соответствии с тем, как она будет реализовываться. Наши расчеты показывают, что 3 млрд будет достаточно

- заявила Бегун.

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Кроме того, Бегун отметила, что для производителя нет требования, что у него должна быть общая система налогообложения.

То есть производитель в программу может зайти любой -  ФЛП на упрощенной системе, любой производитель. Основное требование к производителю - это то, что производитель должен иметь производственные мощности в Украине, то есть он должен здесь производить. Что касается торговцев, действительно по ним у нас была дискуссия. Торговцы должны быть на общей системе налогообложения, не избегать законной системы налогообложения. Потому что в организованной торговле мы  все еще наблюдаем большую  тенизацию и многие торговцы избегают уплаты налогов в соответствии с законом. Одна из целей этой программы - это детенизация экономики

- рассказала Бегун.

 Она назвала обязательные критерии для присоединения к программе "Национальный кэшбек".

Фискальный чек обязательно, общая система налогообложения и только оплата через безналичный расчет обеспечивают начисление кэшбэка. То есть мы мягкими инструментами подталкиваем эту торговую систему двигаться в сторону детенизации и отбеливать торговые операции

- сказала Бегун.

Напомним

Минэкономики прогнозирует влияние программы "Национальный кэшбек" на украинские товары на ВВП в 2024 году около 0,25%. Программа будет стимулировать потребительскую экономику, охватывать всю Украину и всех граждан, кроме подакцизных товаров.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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