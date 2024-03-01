Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  149259 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  166093 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  150269 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  150146 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  152124 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166928 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171584 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей

Украина планирует запустить новую национальную программу кэшбэка под названием "Покупай украинское", которая будет предоставлять 20% кэшбэка за покупки отечественных товаров и услуг с целью поддержки национальной экономики.

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Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей

Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье

Российская армия обстреляла артиллерией, минометами и ракетами 11 громад Сумской области, вызвав 157 взрывов и обстреляв жителей.

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В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек

33-летний поляк наехал на группу пешеходов на переходе в Щецине, травмировав 19 человек, некоторые из которых были серьезно ранены. Мужчина задержан полицией.

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В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.

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Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.

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Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.

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Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

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Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

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Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить закрытие правительства.

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Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун