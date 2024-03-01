Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей
Украина планирует запустить новую национальную программу кэшбэка под названием "Покупай украинское", которая будет предоставлять 20% кэшбэка за покупки отечественных товаров и услуг с целью поддержки национальной экономики.
Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.
Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье
Российская армия обстреляла артиллерией, минометами и ракетами 11 громад Сумской области, вызвав 157 взрывов и обстреляв жителей.
В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек
33-летний поляк наехал на группу пешеходов на переходе в Щецине, травмировав 19 человек, некоторые из которых были серьезно ранены. Мужчина задержан полицией.
В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС
Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.
На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна
Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.
Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.
Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro
Российское судно возобновило торговлю оружием с Северной Кореей, но поставки были внезапно прекращены, а контейнеры остались в портах, возможно, из-за проблем с логистикой или передачи другим способом.
Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении
Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.
Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун
Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить закрытие правительства.