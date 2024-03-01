Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей

Украина планирует запуск новой инициативы национального кэшбека под названием "Покупай украинское", которая направлена на поддержку отечественных производителей. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

По словам заместителя Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексея Мовчана, в Украине может быть запущен национальный кэшбек.

Покупай украинское - получай кэшбек - поддерживай украинскую экономику! В Украине планируется запуск национального кэшбэка "Покупай украинское". Это новая правительственная программа поддержки отечественных производителей - заявил Алексей Мовчан.

Главная цель инициативы - поощрять украинцев покупать товары отечественных производителей.

За каждую гривну, потраченную на украинские товары или услуги, 20% средств будет направлено в бюджет. Это включает налоги, зарплаты для военных, развитие сферы безопасности и обороны, обеспечивая таким образом систематическую поддержку национальной экономики.

Программа кэшбэка предусматривает введение специальных карт, на которые будет зачисляться частичная компенсация за покупки в рамках инициативы.

Добавим

Государственная программа кэшбэка должна заработать в этом году.

Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса