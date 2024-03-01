Україна запустить національну програму кешбеку "Купуй українське" для підтримки вітчизняних виробників
Київ • УНН
Україна планує запустити нову національну програму кешбеку під назвою "Купуй українське", яка надаватиме 20% кешбеку за покупки вітчизняних товарів та послуг з метою підтримки національної економіки.
Україна планує запуск нової ініціативи національного кешбеку під назвою "Купуй українське", яка спрямована на підтримку вітчизняних виробників. Про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.
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За словами заступника Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, в Україні може бути запущений національний кешбек.
Купуй українське – отримуй кешбек – підтримуй українську економіку! В Україні планується запуск національного кешбеку "Купуй українське". Це нова урядова програма підтримки вітчизняних виробників
Головна мета ініціативи - заохочувати українців купувати товари вітчизняних виробників.
За кожну гривню, витрачену на українські товари чи послуги, 20% коштів буде спрямовано в бюджет. Це включає податки, зарплати для військових, розвиток сфери безпеки та оборони, забезпечуючи таким чином систематичну підтримку національної економіки.
Програма кешбеку передбачає введення спеціальних карток, на які буде зараховуватися часткова компенсація за покупки в рамках ініціативи.
Додамо
Державна програма кешбеку має запрацювати в цьому році.
Зеленський доручив розробити програму кешбеку "Купуй українське" для підтримки вітчизняного бізнесу26.02.24, 14:10 • 25327 переглядiв