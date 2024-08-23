Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки

Одна з цілей програми "Національний кешбек" – це детінізація економіки. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун під час презентації дослідження: "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек", передає УНН.

Ми моделювали економічний вплив від програми. Ґрунтується цей аналіз на тому, що попит стимулює пропозицію й за рахунок стимулювання попиту на українські товари буде відповідно зростати пропозиція. Очевидно, що це не відбудеться в один момент. Буде попит наростати поступово і споживачі будуть поступово перемикатися більше на товари локального виробництва замість імпорту. Торговці – це також важливий аспект. Від того, що торговець поставить на полицю, які товари він буде пропонувати своєму клієнту буде залежати, що будуть купувати. Чим більше торговець поставить товарів українського виробництва, тим більше клієнти їх знайдуть в торгових мережах - розповіла Бігун.

За її словами, в Мінекономіки розраховують, що перший рік інвестиції, які будуть в програму "Національний кешбек" окупляться за рахунок зростання обсягів виробництва.

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Вплив на який ми розраховуємо, який показує наша модель аналітична, що в (перший рік – ред.) ті інвестиції, які будуть в цю програму окупляться за рахунок зростання обсягів виробництва, а з наступного року в нас вже буде зростання виробництва більше, тому що споживацька поведінка буде змінюватися поступово - зазначила Бігун.

Бігун нагадала, що в минулому році в бюджет було закладено 3 млрд грн на споживання внутрішнього попиту на товари та послуги.

Ця програма, яка зараз реалізовується у вигляді програми стимулювання попиту на товари й послуги. Наші розрахунки показують, що цього бюджету буде достатньо, але очевидно, що оскільки – це перший досвід і насправді технологічно – це не проста система й вона потребувала дуже глибокого припрацювання. Тому ми будемо дивитися на цифри, коли програма стартує і будемо адаптувати нашу програму до відповідності до того, як вона буде реалізовуватися. Наші розрахунки показують, що 3 млрд буде достатньо - заявила Бігун.

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Окрім того, Бігун зазначила, що для виробника немає вимоги, що у нього має бути загальна система оподаткування.

Тобто виробник в програму може зайти будь-який - ФОП на спрощеній системі, будь-який виробник. Основна вимога до виробника – це те, що виробник має мати виробничі потужності в Україні, тобто він має тут виробляти. Що стосується торговців, дійсно по них у нас була дискусія. Торговці мають бути на загальній системі оподаткування, не уникати законної системи оподаткування. Тому що в організованій торгівлі ми все ще спостерігаємо велику тінізацію й багато торговців уникають сплати податків до відповідності до закону. Одна з цілей цієї програми – це детінізація економіки - розповіла Бігун.

Вона назвала обов'язкові критерії для долучення до програми "Національний кешбек".

Фіскальний чек обов’язково, загальна система оподаткування і тільки оплата через безготівковий розрахунок забезпечують нарахування кешбеку. Тобто ми м’якими інструментами підштовхуємо цю торгівельну систему рухатися в бік детінізації й вибілювати торгові операції - сказала Бігун.

Нагадаємо

Мінекономіки прогнозує вплив програми кешбеку на українські товари на ВВП у 2024 році близько 0,25%. Програма стимулюватиме споживчу економіку, охоплюватиме всю Україну та всіх громадян, крім підакцизних товарів.

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