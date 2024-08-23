Майже 90% українців готові купувати вітчизняні товари за наявності кешбеку - опитування
Київ • УНН
Дослідження показало, що 86% українців позитивно ставляться до товарів українського виробництва. 89% планують купувати вітчизняні товари за наявності кешбеку, а 92% - при кешбеку в 10%.
Майже 90% українців буде мотивувати купувати товар українського виробництва наявність кешбеку. 86% опитаних позитивно ставляться до товарів українського виробництва. Про це повідомила соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк під час презентації дослідження: "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек", передає кореспондент УНН.
Деталі
"Ставлення до українського виробника. Ми бачимо, що 86% українців позитивно ставляться до товарів українського виробництва. Практично 48% надають перевагу купувати українські товари", - сказала Близнюк.
За її словами, українці найбільше купують від українського виробника продукти харчування – 90%, лікарські препарати – 74%, засоби гігієни – 52%.
Найменше від українського виробника українці купують спортивні товари – 9% та прикраси (ювелірні вироби, біжутерія) – 20%.
Від закордонного виробника найбільше купують техніку та гаджети – 65%, парфуми – 40%, одяг, взуття та аксесуари – 36%, найменше продукти харчування – 15%.
Планування купівлі товарів українського виробника за наявністю кешбеку
Згідно з опитуванням, 89% українців планують, скоріше планують купувати товари українського виробництва за наявністю кешбеку без уточнення його розміру. 92% опитаних відповіли, що за умови нарахування кешбеку у розмірі 10% планують, скоріше планують купувати товари українського виробництва.
Довідково
Опитування проводилося 8-9 квітня 2024 дослідницькою компанією Gradus Research методом мобільному додатку. Опитано було 1 тис. українців. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком від 25-55 років, які проживають у містах з населенням 50 тисяч жителів та більше (за виключенням тимчасово окупованих територій та територій з активними бойовими діями).
Доповнення
В Україні уряд запускає національний кешбек з 2 вересня - українці отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів "Зроблено в Україні".