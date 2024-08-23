Почти 90% украинцев готовы покупать отечественные товары при наличии кэшбэка - опрос

Почти 90% украинцев будет мотивировать покупать товар украинского производства наличие кэшбэка. 86% опрошенных положительно относятся к товарам украинского производства. Об этом сообщила социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк во время презентации исследования: "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кэшбек", передает корреспондент УНН.

Детали

"Отношение к украинскому производителю. Мы видим, что 86% украинцев положительно относятся к товарам украинского производства. Практически 48% предпочитают покупать украинские товары", - сказала Близнюк.

По ее словам, украинцы больше всего покупают от украинского производителя продукты питания - 90%, лекарственные препараты - 74%, средства гигиены - 52%.

Меньше всего от украинского производителя украинцы покупают спортивные товары - 9% и украшения (ювелирные изделия, бижутерия) - 20%.

От зарубежного производителя больше всего покупают технику и гаджеты - 65%, духи - 40%, одежду, обувь и аксессуары - 36%, меньше всего продукты питания - 15%.

Планирование покупки товаров украинского производителя при наличии кэшбэка

Согласно опросу, 89% украинцев планируют, скорее планируют покупать товары украинского производства при наличии кэшбека без уточнения его размера. 92% опрошенных ответили, что при условии начисления кэшбэка в размере 10% планируют, скорее планируют покупать товары украинского производства.

Справочно

Опрос проводился 8-9 апреля 2024 года исследовательской компанией Gradus Research методом мобильного приложения. Опрошено было 1 тыс. украинцев. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте от 25-55 лет, проживающие в городах с населением 50 тысяч жителей и более (за исключением временно оккупированных территорий и территорий с активными боевыми действиями).

Дополнение

В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсацию за покупку товаров "Сделано в Украине".