Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров "Сделано в Украине", сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

"Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - правительство приняло постановление. Украинцы будут получать компенсацию 10% за покупку товаров, которые "Сделано в Украине", - говорится в сообщении Минэкономики в Telegram.

Полученные средства, как сообщается, можно будет тратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд и прочее. Или задонатить на ВСУ. Максимальный размер кэшбека - 3 тыс. гривен за месяц.

"Чтобы стать участником, гражданину Украины надо оформить виртуальную карточку в своем банковском мобильном приложении или физическую - в банке, на которую государство будет перечислять средства", - указали в министерстве.

Производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через "Дія".

Участие в программе уже подтвердили основные торговые сети и производители потребительских товаров, отметили в Минэкономики.

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