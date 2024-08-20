Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики
Киев • УНН
Украинцы будут получать 10% кэшбэка за покупку товаров «Сделано в Украине». Максимальная сумма - 3000 грн в месяц, средства можно потратить на услуги или донат ВСУ.
В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров "Сделано в Украине", сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Детали
"Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - правительство приняло постановление. Украинцы будут получать компенсацию 10% за покупку товаров, которые "Сделано в Украине", - говорится в сообщении Минэкономики в Telegram.
Полученные средства, как сообщается, можно будет тратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд и прочее. Или задонатить на ВСУ. Максимальный размер кэшбека - 3 тыс. гривен за месяц.
"Чтобы стать участником, гражданину Украины надо оформить виртуальную карточку в своем банковском мобильном приложении или физическую - в банке, на которую государство будет перечислять средства", - указали в министерстве.
Производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через "Дія".
Участие в программе уже подтвердили основные торговые сети и производители потребительских товаров, отметили в Минэкономики.
Програму кешбеку "Купуй українське" планується запустити на початку вересня - Свириденко21 июня 2024, 12:49 • 101207 просмотров