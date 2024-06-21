Программы украинского кэшбэка "Покупай украинское" планируют запустить в начале сентября. Сейчас идет работа над нормативным документом. Об этом во время Часа вопросов к правительству заявила первая вице-премьер – министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

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Что касается кэшбэка. Вы знаете, что у нас заработал кэшбэк для сельхозтехники. И предыдущие годы, когда эта программа работала, вдвое увеличилось техники украинского производства. У нас есть идея введения кэшбэка на украинские товары. Мы его прорабатываем. Сейчас работаем над как раз нормативным документом, который, я надеюсь, что в течение месяца, может с которым мы выйдем, с финализированной редакцией. Поэтому я думаю, что у вас будет возможность приобщиться к обсуждению основных параметров этой программы, запуск которой, я думаю, состоится с начала сентября