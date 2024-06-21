Програму кешбеку "Купуй українське" планується запустити на початку вересня - Свириденко

Програми українського кешбеку "Купуй українське" планують запустити на початку вересня. Зараз йде робота над нормативним документом. Про це під час години запитань до уряду заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

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Що стосується кешбеку. Ви знаєте, що у нас запрацював кешбек для сільгосптехніки. І попередні роки, коли ця програма працювала, вдвічі збільшилося техніки українського виробництва. У нас є ідея запровадження кешбеку на українські товари. Ми його опрацьовуємо. Зараз працюємо над якраз нормативним документом, який, я сподіваюся, що впродовж місяця, може з яким ми вийдемо, з фіналізованою редакцією. Тому я думаю, що у вас буде можливість долучитися до обговорення основних параметрів цієї програми, запуск якої, я думаю, що відбудеться з початку вересня