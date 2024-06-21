Програму кешбеку "Купуй українське" планується запустити на початку вересня - Свириденко
Київ • УНН
Українську програму кешбек "купуй по-українськи" планується запустити на початку вересня, в даний час розробляється нормативна база, про що заявила перший віце-прем'єр і міністр економіки Юлія Свириденко.
Програми українського кешбеку "Купуй українське" планують запустити на початку вересня. Зараз йде робота над нормативним документом. Про це під час години запитань до уряду заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Що стосується кешбеку. Ви знаєте, що у нас запрацював кешбек для сільгосптехніки. І попередні роки, коли ця програма працювала, вдвічі збільшилося техніки українського виробництва. У нас є ідея запровадження кешбеку на українські товари. Ми його опрацьовуємо. Зараз працюємо над якраз нормативним документом, який, я сподіваюся, що впродовж місяця, може з яким ми вийдемо, з фіналізованою редакцією. Тому я думаю, що у вас буде можливість долучитися до обговорення основних параметрів цієї програми, запуск якої, я думаю, що відбудеться з початку вересня
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити практичні кроки для підтримки українських підприємств, серед них - розробка програми українського кешбеку "Купуй українське".