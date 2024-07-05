Минэкономики назвало количество людей, которые имеют отсрочку от призыва

Более полумиллиона украинцев имеют отсрочку от призыва в Вооруженные силы Украины. Об этом со ссылкой на Министерство экономики пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Пресс-служба Минэкономики на запрос Радио Свобода сообщила, что с начала полномасштабной агрессии России министерство приняло около 31 246 приказов о бронировании военнообязанных по предприятиям, учреждениям или организациям, из них примерно 16 297 действуют.

В министерстве указывают на то, что отсрочка предоставляется согласно порядку бронирования военнообязанных во время военного положения, который утвердил Кабинет Министров 27 января 2023 года. При этом, говорят в Минэкономики документ предусматривает различные сроки отсрочки, поэтому "общее количество забронированных постоянно меняется".

Согласно приказам Минэкономики, на сегодня около 600 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва - говорится в ответе.

Напомним

В Верховную Раду Украины поданы очередные два законопроекта, которые предлагают разрешить предприятиям "бронировать" до 50% своих работников, подлежащих призыву на военную службу, уплачивая в государственный бюджет сбор в размере 20 400 грн. за человека.

Бронирование работников: в Минэкономики объяснили алгоритм действий для предпринимателей и госучреждений