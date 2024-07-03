Бронирование работников: в Минэкономики объяснили алгоритм действий для предпринимателей и госучреждений

Для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления. Также критически важных предприятий Правительство ввело систему бронирования. В Министерстве экономики Украины подробно объяснили, как предприятия могут забронировать своих работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

В частности для государственных органов алгоритм действий таков:

Подача списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования. Согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган. Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.

В свою очередь для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности порядок бронирования несколько длиннее:

Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган. Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия. Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.

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Есть также другой вариант - алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76). Он в частности предусматривает:

Внесение информации о предприятии через Портал Дія. Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый перечень. Предприятие подает через Портал Дія список военнообязанных работников. Автоматическая сверка данных о военнообязанных. Автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных. Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.

Также в Минэкономики добавляют, что существует алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76):

Соответствие предприятия не менее чем трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.д.). Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домами, медиа, международные перевозки).

Напомним

Приложение "Резерв+" теперь отображает статус бронирования для 340 000 граждан. В Минобороны рассказали, как обновить документ и что делать, если бронь не появилась в Резерв+.