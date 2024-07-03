Бронирование работников: в Минэкономики объяснили алгоритм действий для предпринимателей и госучреждений
Киев • УНН
Министерство экономики Украины разъяснило подробную процедуру бронирования предприятиями своих работников для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий и органов государственной власти.
Для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления. Также критически важных предприятий Правительство ввело систему бронирования. В Министерстве экономики Украины подробно объяснили, как предприятия могут забронировать своих работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.
Детали
В частности для государственных органов алгоритм действий таков:
- Подача списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования.
- Согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
- Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.
В свою очередь для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности порядок бронирования несколько длиннее:
- Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
- Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.
- Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
- Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.
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Есть также другой вариант - алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76). Он в частности предусматривает:
- Внесение информации о предприятии через Портал Дія.
- Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый перечень.
- Предприятие подает через Портал Дія список военнообязанных работников.
- Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
- Автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных.
- Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.
Также в Минэкономики добавляют, что существует алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76):
- Соответствие предприятия не менее чем трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.д.).
- Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домами, медиа, международные перевозки).
Напомним
Приложение "Резерв+" теперь отображает статус бронирования для 340 000 граждан. В Минобороны рассказали, как обновить документ и что делать, если бронь не появилась в Резерв+.