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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бронирование работников: в Минэкономики объяснили алгоритм действий для предпринимателей и госучреждений

Бронирование работников: в Минэкономики объяснили алгоритм действий для предпринимателей и госучреждений

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 13:17  •  9347 просмотра

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Министерство экономики Украины разъяснило подробную процедуру бронирования предприятиями своих работников для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий и органов государственной власти.

Для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления. Также критически важных предприятий Правительство ввело систему бронирования. В Министерстве экономики Украины подробно объяснили, как предприятия могут забронировать своих работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали 

В частности для государственных органов алгоритм действий таков: 

  1. Подача списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования.
  2. Согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
  3. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
  4. Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.
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В свою очередь для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности порядок бронирования несколько длиннее:

  1. Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
  2. Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.
  3. Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
  4. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
  5. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет уведомление в ТЦК и СП.
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Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно27 июня 2024, 19:14 • 58670 просмотров

Есть также другой вариант - алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76). Он в частности предусматривает: 

  1. Внесение информации о предприятии через Портал Дія.
  2. Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый перечень.
  3. Предприятие подает через Портал Дія список военнообязанных работников.
  4. Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
  5. Автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных.
  6. Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.
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Также в Минэкономики добавляют, что существует алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76): 

  1. Соответствие предприятия не менее чем трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.д.).
  2. Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домами, медиа, международные перевозки).
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Напомним

Приложение "Резерв+" теперь отображает статус бронирования для 340 000 граждан. В Минобороны рассказали, как обновить документ и что делать, если бронь не появилась в Резерв+.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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