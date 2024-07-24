Министерство экономики начало консультации в рамках официальных переговоров о вступлении в ЕС - обсудили вопросы приближения украинского законодательства к европейскому в торговых отношениях, трудовом законодательстве и публичных закупках, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Детали

Обсуждение провели во время встречи заместителей министра экономики с представителями Консультативной группы советников стран Нордично-Балтийской восьмерки (NB8) 23 июля.

"Сегодня мы сосредоточимся на таких темах, как свободный доступ украинских товаров на рынки ЕС, обновление трудового законодательства и реформа публичных закупок", - отметил заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что экономическая интеграция с ЕС должна происходить параллельно с переговорами, чтобы украинский бизнес мог пользоваться преимуществами свободного доступа на европейский рынок еще до вступления в ЕС.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила, что трудовые отношения являются одним из самых больших вызовов для Украины. "Минэкономики работает над обновлением трудового законодательства, чтобы обеспечить сбалансированность в отношениях работников и работодателей, с обеспечением прав обеих сторон. Этот вопрос является особенно важным в рамках восстановления и отстройки страны. При этом модернизированный трудовой кодекс должен соответствовать всем правилам переговоров", - говорится в сообщении.

Переговорный процесс в части публичных закупок, как указано, является одним из важнейших шагов на пути к членству в ЕС. Как подчеркнула заместитель министра Надежда Бегун, "правительство нацелено обеспечить полное открытие рынка публичных закупок между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации еще до присоединения". Как отмечается, сейчас Украина на третьем этапе из пяти по открытию рынка публичных закупок между Украиной и ЕС.

Справочно

Нордично-Балтийское сотрудничество - это Консультативная группа высокого уровня по вопросам вступления Украины в ЕС. Группа состоит из бывших еврокомиссаров, министров и послов с собственным опытом вступления в ЕС и институтов ЕС.

Дополнение

Европейский Союз является главным торговым партнером Украины. В январе-мае 2024 года удельный вес торговли товарами с ЕС составил 52,7% от общего объема торговли Украины.

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