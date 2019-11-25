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Милованов оценил "турборежим" работы ВР и правительства

Милованов оценил "турборежим" работы ВР и правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заверил, что "турборежим" работы Верховной Рады и правительства дает положительные результаты, о чем свидетельствует мониторинг реформ в Украине. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Существует единственная независимая количественная оценка реформ в Украине. Индекс іМоРе от ВоксУкраина. Сегодня он достиг самого высокого уровня с 2015 года. Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства. Турборежим дает положительные результаты", - заявил Милованов.

По его словам, последнее значение индекса - одно из самых высоких за историю его существования и достигал такого уровня или выше всего 4 раза за свою историю. "Это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва получила свои полномочия и назначила Кабмин. Последний раз индекс имел такое значение в августе 2015 года", - добавил он.

Напомним, в октябре Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "турборежим", в котором работает нынешняя Верховная Рада, является ненормальным.

После такого заявления в руководстве фракции "Слуга народа", составляющее большинство в парламенте, заявляли, что СН отказывается от работы в "турборежиме".

А председатель фракции Давид Арахамия даже обвинил "турборежим" работы Рады в начале своей каденции в одном из секс-скандалов.

Украинские Национальные Новости

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