Милованов оцінив "турборежим" роботи ВР та уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запевнив, що "турборежим" роботи Верховної Ради та уряду дає позитивні результати, про що свідчить моніторинг реформ в Україні. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Існує єдина незалежна кількісна оцінка реформ в Україні. Індекс іМоРе від ВоксУкраїна. Сьогодні він досяг найвищого рівня з 2015 року. Це перемога і свідчення якісної роботи Верховної Ради та уряду. Турборежим дає позитивні результати", - заявив Милованов.
З його слів, останнє значення індексу – одне з найвищих за історію його існування і досягав такого рівня або вище лише 4 рази за свою історію. "Це відбулось у 2015 році після того, як Верховна Рада восьмого скликання набула своїх повноважень та призначила Кабмін. Останній раз індекс приймав таке значення у серпні 2015-го", - додав він.
Нагадаємо, у жовтні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що "турборежим", в якому працює нинішня Верховна Рада, є ненормальним.
Після такої заяви у керівництві фракції "Слуга народу", яка становить більшість у парламенті, заявляли, що СН відмовляється від роботи в "турборежимі".
А голова фракціх Давид Арахамія навіть звинуватив "турборежим" роботи Ради на початку своєї каденції в одному з секс-скандалів.