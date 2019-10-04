В уряді назвали "ненормальним" режим роботи Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. "Турборежим", в якому працює нинішня Верховна Рада є ненормальним. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту Програми дій уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
"З кожним днем ця робота стає все більш ефективною, але є одна обставина, яка, на мою думку, має йти поступово в минуле - це оцей так званий режим форсування, турборежим. Це - ненормально", - наголосив Гончарук.
За його словами, за місяць роботи уряд разом із парламентом встигли вирішити багато важливих питань. На рівні уряду і парламенту закони мали ухвалюватись швидко, але надалі має бути налагоджена системна робота і передбачуваність державних органів влади.
Нагадаємо, раніше нардепи повідомили, що проект Програми діяльності уряду на 5 років сьогодні в парламенті представлятиме Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
20 вересня Верховна Рада України прийняла проект Державного бюджету на наступний рік для подальшої роботи.