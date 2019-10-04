В правительстве назвали "ненормальным" режим работы Рады

"С каждым днем эта работа становится все более эффективной, но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно идти постепенно в прошлое - это этот так называемый режим форсирования, турборежим. Это - ненормально", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, за месяц работы правительство вместе с парламентом успели решить много важных вопросов. На уровне правительства и парламента законы должны приниматься быстро, но в дальнейшем должна быть налажена системная работа и предсказуемость государственных органов власти.

Напомним, ранее нардепы сообщили, что проект Программы деятельности правительства на 5 лет сегодня в парламенте будет представлять премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

20 сентября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.