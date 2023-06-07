Милли: война с россией будет затяжной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине активизировались и предупредил, что война будет длительной, передает АР, пишет УНН.
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"По всей оккупированной россией Украине наблюдается активность, и боевые действия немного усилились", — сказал Милли в эксклюзивном интервью Associated Press.
Милли добавил, что Украина должна объявить, официально ли началась ее контрнаступательная кампания, но он считает, что украинские войска готовы к этому бою.
"По нашим оценкам, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают - они выбирают воевать в наступательной борьбе или в обороне".
Но он также предупредил, что со временем боевые действия могут меняться.
"Как и в битве за Нормандию или любой другой большой битве, война - это компромисс, — сказал Милли. "Будут дни, когда вы увидите много активности, и будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени".
Оглядываясь на прошлый год, Милли сказал, что украинские силы хорошо защищали страну с начала вторжения до середины лета, а затем провели две успешные наступательные операции в Харькове и Херсоне. По его мнению, обучение и вооружение, предоставленное союзниками зимой, подготовили Украину к предстоящему бою.
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