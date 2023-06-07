Міллі: війна з росією буде затяжною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні активізувалися і попередив, що війна буде тривалою, передає АР, пише УНН.
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"По всій окупованій росією Україні спостерігається активність, і бойові дії трохи посилилися", - сказав Міллі в ексклюзивному інтерв'ю Associated Press.
Міллі додав, що Україна має оголосити, чи офіційно розпочалася її контрнаступна кампанія, але він вважає, що українські війська готові до цього бою.
"За нашими оцінками, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять - вони обирають воювати в наступальній боротьбі або в обороні".
Але він також попередив, що згодом бойові дії можуть змінюватись.
"Як і в битві за Нормандію чи будь-якій іншій великій битві, війна - це компроміс, - сказав Міллі. "Будуть дні, коли ви побачите багато активності, і будуть дні, коли ви побачите дуже мало активності. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу".
Озираючись на минулий рік, Міллі сказав, що українські сили добре захищали країну з початку вторгнення до середини літа, а потім провели дві успішні наступальні операції у Харкові та Херсоні. На його думку, навчання та озброєння, надане союзниками взимку, підготували Україну до майбутнього бою.
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