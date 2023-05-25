росії не виграти війну, яку вона розпочала проти України - генерал Міллі

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«Ми зараз фактично розуміємо, що будь-які перемоги, будь-яке завершення війни відбувається фактично за столом переговорів, але зараз підкреслю, що цю війну росія не виграє. Так, ми сподіваємося, що всі цілі, які перед собою розгортали росіяни, вони зараз просто розчинилися у повітрі. І тому можливо у путіна зараз є стратегічна ціль захопити Луганську та Донецьку області, можливо. Але вони не досяжні мілітарно», - сказав Міллі.

Він зазначив, що Україна має на меті звільнити всі свої окуповані території.

«Ми знаємо, що ще є десятки тисяч російських військових на території України, і ми розуміємо, що битва буде продовжуватися, і в якийсь момент обидві сторони конфлікту дійдуть до якихось військових рішень за столом переговорів, і ми до того часу будемо стійко продовжувати допомагати Україні», - зазначив Міллі.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що як тільки Україна отримає все необхідне озброєння, то матиме всі шанси змістити фокус динаміки, який розвивається на полі бою.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в коментарі Bloomberg заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1 повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів".

Потім у Twitter він пояснив свої слова, підкресливши, що контрнаступ передбачає десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися, відбуваються та відбуватимуться, як і знищення логістичного забезпечення ворога.