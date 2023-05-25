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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россии не выиграть войну, которую она начала против Украины - генерал Милли

россии не выиграть войну, которую она начала против Украины - генерал Милли

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. россии не выиграть полномасштабную войну, которую она начала против Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время пресс-конференции по результатам заседания «Рамштайн», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы сейчас фактически понимаем, что любые победы, любое завершение войны происходит фактически за столом переговоров, но сейчас подчеркну, что эту войну россия не выиграет. Да, мы надеемся, что все цели, которые перед собой разворачивали россияне, они сейчас просто растворились в воздухе. И поэтому возможно у путина сейчас есть стратегическая цель захватить Луганскую и Донецкую области, возможно. Но они не достижимы милитарно», - сказал Милли.

Он отметил, что Украина имеет целью освободить все свои оккупированные территории.

«Мы знаем, что еще есть десятки тысяч российских военных на территории Украины, и мы понимаем, что битва будет продолжаться, и в какой-то момент обе стороны конфликта придут к каким-то военным решениям за столом переговоров, и мы до того времени будем стойко продолжать помогать Украине», - отметил Милли.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что как только Украина получит все необходимое вооружение, то будет иметь все шансы сместить фокус динамики, который развивается на поле боя.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1 сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней".

Затем в Twitter он пояснил свои слова, подчеркнув, что контрнаступление предполагает десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск рф на разных направлениях, которые уже происходили, происходят и будут происходить, как и уничтожение логистического обеспечения врага.

Украинские Национальные Новости

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