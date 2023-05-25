Міністр оборони США розповів, коли Україна матиме всі шанси змістити фокус динаміки на полі бою

Цитата

«Дехто говорить про те, що Україна програє на полі бою, але це не так. Україна зараз фактично завдала вагомих втрат росіянам, збройним силам росії. Вони знищили вражаючу кількість одиниць техніки й це фактично ще перед тим, як було надано сучасні озброєння, які вони отримують зраз. Зараз ми бачимо, що як тільки вони отримають все необхідне, то вони мають всі шанси змістити фокус динаміки того, що розвивається на полі бою, і для того аби бути успішними», - сказав Остін.

Доповнення

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в коментарі Bloomberg заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1 повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів".

Потім у Twitter він пояснив свої слова, підкресливши, що контрнаступ передбачає десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися, відбуваються та відбуватимуться, як і знищення логістичного забезпечення ворога.