Министр обороны США рассказал, когда Украина будет иметь все шансы сместить фокус динамики на поле боя

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«Некоторые говорят о том, что Украина проигрывает на поле боя, но это не так. Украина сейчас фактически нанесла весомые потери россиянам, вооруженным силам россии. Они уничтожили впечатляющее количество единиц техники и это фактически еще перед тем, как были предоставлены современные вооружения, которые они получают образцы. Сейчас мы видим, что как только они получат все необходимое, то они имеют все шансы сместить фокус динамики того, что развивается на поле боя, и для того чтобы быть успешными», - сказал Остин.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1 сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней".

Затем в Twitter он пояснил свои слова, подчеркнув, что контрнаступление предполагает десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск рф на разных направлениях, которые уже происходили, происходят и будут происходить, как и уничтожение логистического обеспечения врага.