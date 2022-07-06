Микроавтобус и легковушка столкнулись на Киевщине, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киевской области произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии люди получили ранения. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Telegram, информирует УНН.
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"Сегодня, около 16 часов, на улице Декабристов в Василькове произошло ДТП с участием двух транспортных средств: микроавтобуса Mercedes-Benz и легкового авто Skoda. Предварительно, есть потерпевшие", – говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, сейчас на месте происшествия работают патрульные, медики и следователи. Возможно усложнение движения.
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Пассажирский автобус соскользнул с горной дороги и упал в глубокое ущелье во время ливня на юго-западе Пакистана. В автобусе ехало около 35 пассажиров. Спасатели ищут уцелевших среди обломков разрушенного автомобиля и вокруг. Автобус скользнул на мокрой дороге во время сильного дождя, водитель потерял управление и транспортное средство упал примерно на 61 м в овраг.
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии мужчина получил травмы, сейчас он находится под наблюдением медиков.