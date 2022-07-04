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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Пакистані автобус впав у глибокий яр: 19 людей загинуло

У Пакистані автобус впав у глибокий яр: 19 людей загинуло

Київ • УНН

 • 114247 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Пасажирський автобус зісковзнув з гірської дороги та впав у глибоку ущелину під час зливи на південному заході Пакистану. Повідомляють про 19 загиблих та 12 поранених, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Як повідомляється, в автобусі їхало близько 35 пасажирів. Рятувальники шукають вцілілих серед уламків зруйнованого автомобіля та навколо.

Автобус ковзнув на мокрій дорозі під час сильного дощу, водій втратив керування і транспортний засіб упав приблизно на 61 м у яр.

ДТП зі смертельними наслідками поширені в Пакистані через погану дорожню інфраструктуру, нехтування правилами дорожнього руху та недбалому обслуговувані транспорту. Минулого місяця 22 людини загинули в аналогічній аварії, коли автобус впав у яр в районі Кіла Сайфулла.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті сильних землетрусів в Ірані.

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