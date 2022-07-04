У Пакистані автобус впав у глибокий яр: 19 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Пасажирський автобус зісковзнув з гірської дороги та впав у глибоку ущелину під час зливи на південному заході Пакистану. Повідомляють про 19 загиблих та 12 поранених, пише УНН з посиланням на АР.
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Як повідомляється, в автобусі їхало близько 35 пасажирів. Рятувальники шукають вцілілих серед уламків зруйнованого автомобіля та навколо.
Автобус ковзнув на мокрій дорозі під час сильного дощу, водій втратив керування і транспортний засіб упав приблизно на 61 м у яр.
ДТП зі смертельними наслідками поширені в Пакистані через погану дорожню інфраструктуру, нехтування правилами дорожнього руху та недбалому обслуговувані транспорту. Минулого місяця 22 людини загинули в аналогічній аварії, коли автобус впав у яр в районі Кіла Сайфулла.
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Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті сильних землетрусів в Ірані.