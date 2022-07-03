Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті сильних землетрусів в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули та 49 отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6,1 на півдні Ірану, після цього район також постраждав ще від двох сильних землетрусів магнітудою до 6,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Землетруси зрівняв із землею село Сайех Хош поблизу узбережжя Перської затоки Ірану в провінції Хормозган. Підземні поштовхи зафіксовували протягом 6 годин.
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"Усі жертви загинули під час першого землетрусу, і ніхто не постраждав під час наступних двох сильних землетрусів, оскільки люди вже були не у своїх домівках", — сказав губернатор.
Представник екстрених служб повідомив державному телебаченню, що половину з 49 постраждалих виписали з лікарень.
Державне телебачення повідомило, що за останній місяць у західному Хормозгані сталося 150 землетрусів і підземних поштовхів.
Додамо
У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 у провінції Керман забрав життя 31 000 людей і зруйнував стародавнє місто Бам.
Нагадаємо
Землетрус в Афганістані забрав життя щонайменше 155 людей.