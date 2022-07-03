По меньшей мере пять человек погибли в результате сильных землетрясений в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере, пять человек погибли и 49 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 на юге Ирана, после этого район также пострадал еще от двух сильных землетрясений магнитудой до 6,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Землетрясения сравнил с землей деревню Сайех Хош у побережья Персидского залива Ирана в провинции Хормозган. Подземные толчки фиксировали в течение 6 часов.
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"Все жертвы погибли во время первого землетрясения, и никто не пострадал во время следующих двух сильных землетрясений, поскольку люди уже были не в своих домах", — сказал губернатор.
Представитель экстренных служб сообщил государственному телевидению, что половину из 49 пострадавших выписали из больниц.
Государственное телевидение сообщило, что за последний месяц в западном Хормозгане произошло 150 землетрясений и подземных толчков.
Добавим
В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 в провинции Керман унесло жизни 31 000 человек и разрушило древний город Бам.
Напомним
Землетрясение в Афганистане унесло жизни не менее 155 человек.