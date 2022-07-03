По меньшей мере пять человек погибли в результате сильных землетрясений в Иране

КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере, пять человек погибли и 49 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 на юге Ирана, после этого район также пострадал еще от двух сильных землетрясений магнитудой до 6,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.