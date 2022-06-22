Землетрус в Афганістані забрав життя щонайменше 155 людей

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Інформації про землетрус магнітудою 6, що обрушився на провінцію Пактіка, мало, але це пов'язано з тим, що міжнародне співтовариство значною мірою залишило Афганістан після захоплення країни талібами минулого року на тлі хаотичного виведення американських військ із найтривалішої війни в його історії, відзначає видання.

Це, як припускається, ускладнить будь-які зусилля щодо надання допомоги цій країні з населенням 38 мільйонів людей.

Державне інформаційне агентство Bakhtar, як вказано, повідомило про кількість загиблих та про те, що рятувальники прибули на вертольоті. Генеральний директор інформаційного агентства Абдул Вахід Раян написав у Twitter, що в Пактіці зруйновано 90 будинків і перебувають під завалами можуть десятки людей.

"Сильний землетрус вразив чотири райони провінції Пактіка, вбивши і поранивши сотні наших співвітчизників і зруйнувавши десятки будинків", — окремо написав у Twitter заступник прессекретаря уряду талібів Білал Карімі. "Ми закликаємо всі агентства з надання допомоги негайно відправити команди в цей район, щоб запобігти подальшій катастрофі", - додав він.

За даними метеорологічного департаменту сусіднього Пакистану, магнітуда землетрусу становить 6,1 бала. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Пакистану Ісламабаді та інших місцях східної провінції Пенджаб.

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