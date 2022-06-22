Землетрясение в Афганистане унесло жизни по меньшей мере 155 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Землетрясение на востоке Афганистана произошло ранним утром в среду, в результате него погибли по меньшей мере 155 человек, со ссылкой на данные властей сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Информации о землетрясении магнитудой 6, обрушившемся на провинцию Пактика, мало, но это связано с тем, что международное сообщество в значительной степени покинуло Афганистан после захвата страны талибами в прошлом году на фоне хаотического вывода американских войск из самой продолжительной войны в его истории, отмечает издание.
Это, как предполагается, усложнит любые усилия по оказанию помощи этой стране с населением 38 миллионов человек.
Государственное информационное агентство Bakhtar, как указано, сообщило о количестве погибших и о том, что спасатели прибыли на вертолете. Генеральный директор информационного агентства Абдул Вахид Райан написал в Twitter, что в Пактике разрушены 90 домов и находятся под завалами могут десятки человек.
"Сильное землетрясение поразило четыре района провинции Пактика, убив и ранив сотни наших соотечественников и разрушив десятки домов", — отдельно написал в Twitter заместитель пресс-секретаря правительства талибов Билал Карими. "Мы призываем все агентства по оказанию помощи немедленно отправить команды в этот район, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу", - добавил он.
По данным метеорологического департамента соседнего Пакистана, магнитуда землетрясения составляет 6,1 балла. Подземные толчки ощущались в столице Пакистана Исламабаде и других местах восточной провинции Пенджаб.
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