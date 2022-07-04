В Пакистане автобус упал в глубокий овраг: 19 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Пассажирский автобус соскользнул с горной дороги и упал в глубокое ущелье во время ливня на юго-западе Пакистана. Сообщают о 19 погибших и 12 раненых, пишет УНН со ссылкой на АР.
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Как сообщается, в автобусе ехало около 35 пассажиров. Спасатели ищут уцелевших среди обломков разрушенного автомобиля и вокруг.
Автобус скользнул на мокрой дороге во время сильного дождя, водитель потерял управление и транспортное средство упало примерно на 61 м в овраг.
ДТП со смертельным исходом распространены в Пакистане из-за плохой дорожной инфраструктуры, пренебрежения правилами дорожного движения и небрежном обслуживании транспорта. В прошлом месяце 22 человека погибли в аналогичной аварии, когда автобус упал в овраг в районе Кила Сайфулла.
Напомним
По меньшей мере пять человек погибли в результате сильных землетрясений в Иране.