Мікроавтобус та легковик зіштовхнулись на Київщині, є потерпілі

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"Сьогодні, близько 16-ї години, на вулиці Декабристів у Василькові трапилась ДТП за участю двох транспортних засобів: мікроавтобуса Mercedes-Benz та легкового авто Skoda. Попередньо, є потерпілі", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, наразі на місці пригоди працюють патрульні, медики та слідчі. Можливе ускладнення руху.

Доповнення

Пасажирський автобус зісковзнув з гірської дороги та впав у глибоку ущелину під час зливи на південному заході Пакистану. В автобусі їхало близько 35 пасажирів. Рятувальники шукають вцілілих серед уламків зруйнованого автомобіля та навколо. Автобус ковзнув на мокрій дорозі під час сильного дощу, водій втратив керування і транспортний засіб упав приблизно на 61 м у яр.

В Києві відбулася дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії чоловік отримав травми, наразі він знаходиться під наглядом медиків.