У столиці на пішохідному переході збили пенсіонера

Деталі



За попередніми даними поліції, на вулиці Сергієнко 61-річний водій автомобіля Ford здійснив наїзд на пішохода. У результаті ДТП 69-річний чоловік отримав травми. Потерпілий перебуває у лікарні. Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Доповнення

Автобус українського добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду, зіткнувшись із військовим КрАЗом. Внаслідок аварії загинула медик з позивним "Австрійка", багато інших лікарів, що перебували у транспортному засобі, дістали травми.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько сьомої ранку біля села Миколаївка-Новоросійська. За попередньою інформацією, під час руху у маршрутного таксі під керуванням 54-річного чоловіка лопнули два колеса, від чого транспортний засіб перекинувся на бік.