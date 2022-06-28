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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив в ДТП: одна лікарка загинула, ще 5 отримали поранення

Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив в ДТП: одна лікарка загинула, ще 5 отримали поранення

Київ • УНН

 • 562862 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Автобус українського добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри” потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду, зіткнувшись із військовим КрАЗом. Внаслідок аварії загинула медик з позивним “Австрійка”, багато інших лікарів, що перебували у транспортному засобі, дістали травми. Про це у Facebook повідомила засновниця “Госпітальєрів” Яна Зінкевич, передає УНН.

Цитата

“Наш екіпаж автобусу Кракен потрапив в страшну ДТП. Зіштовхнувся з військовим КрАЗом. Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, нажаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне життям”, — повідомила Зінкевич.

Деталі

Інші медики, що їхали в автобусі, отримали важкі травми, наразі перебувають в лікувальних закладах, а після проходитимуть реабілітацію.

“Наш травматолог Корінф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована і він уже не зможе працювати по своїй спеціальності. Анастезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анастезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеню.
Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах, та опісля проходитиме реабілітацію”, — написала Зінкевич.

Додамо

Прощання з "Австрійкою" відбудеться 30 червня у Михайлівському соборі, її поховають на Байковому кладовищі у Києві. Згідно із заповітом загиблої, її буде кремовано.

За словами засновниці “Госпітальєрів”, медик впродовж останніх років проживала в Австрії. Проте під час повномасштабного вторгнення повернулася на батьківщину та допомогла десяткам людей.

Нагадаємо

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася смертельна ДТП, попередньо встановлено, що загинув військовослужбовець, іще одного госпіталізували. Як вказано, із понівеченого легкового авто їх деблокували рятувальники. Рух на цій ділянці ускладнений: його регулюють патрульні поліцейські.

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