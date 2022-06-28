Автобус медицинского батальона "Госпитальеры" попал в ДТП: один врач погиб, еще 5 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Автобус украинского добровольческого медицинского батальона “Госпитальеры” попал в страшное ДТП, столкнувшись с военным КрАЗом. В результате аварии погибла медик с позывным “Австрийка”, многие другие врачи, находившиеся в транспортном средстве, получили травмы. Об этом в Facebook сообщила основательница “Госпитальеров” Яна Зинкевич, передает УНН.
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“Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью”, — сообщила она.
Детали
Другие медики, ехавшие в автобусе, получили тяжелые травмы, находятся в лечебных заведениях, а после будут проходить реабилитацию.
“Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности. Анастезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анастезисты Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени. Весь экипаж сейчас находится в лечебных заведениях, и после будет проходить реабилитацию”, — написала Зинкевич.
Добавим
Прощание с “Австрийкой” состоится 30 июня в Михайловском соборе, ее похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Согласно завещанию погибшей, она будет кремирована.
По словам основательницы “Госпитальеров”, медик на протяжении последних лет проживала в Австрии. Однако во время полномасштабного вторжения вернулась на родину и помогла десяткам людей.
Напомним
На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще одного госпитализировали. Как указано, из изуродованного легкового автомобиля их деблокировали спасатели. Движение на этом участке усложнено: его регулируют патрульные полицейские.