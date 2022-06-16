У ДТП на трасі Київ-Чоп загинув військовий, іще одного госпіталізували - поліція

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"Автопригода сталася сьогодні близько 7:30 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинув 22-річний військовослужбовець. Іще одного — 21-річного госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Як вказано, із понівеченого легкового авто їх деблокували рятувальники.

Рух на цій ділянці ускладнений: його регулюють патрульні поліцейські.

У патрульній поліції уточнили, що ДТП сталася між селами Привільне та Дубрівка Рівненської області. "Наразі у напрямку Дубно ускладнений рух", - вказали у відомстві.

Також на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління поліції. Обставини ДТП встановлюються.

Доповнення

У Вінницькій області легковик влетів в автобус, чотири людини загинули.