Смертельна ДТП: на Вінничині легковик влетів в автобус, чотири людини загинули

Деталі

Інцидент стався 13 червня у селі Кунка, Вінницької області. Легковий автомобіль під час руху зіткнувся з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага", який перевозив 11 пасажирів.

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"Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага" (перебувало 11 пасажирів та 2 водія) загинуло 3 особи, які перебували в авто, ще 1 особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм помер", - ідеться в повідомленні.

Для деблокації тіл залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.

Доповнення

У середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських загарбників. Загинув 35-річний пасажир легкового автомобіля.

На 6 км автодороги Р03 (північно-східний обхід міста Київ) сталася ДТП за участю двох транспортних засобів: вантажівки Daf та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.