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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Херсоні російські окупанти потрапили в ДТП

У Херсоні російські окупанти потрапили в ДТП

Київ • УНН

 • 109255 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських загарбників. Загинув 35-річний пасажир легкового автомобіля. Про це інформує “Суспільне”, передає УНН.

Деталі

За словами речниці Нацполіції Херсонської області Тетяни Скуби, правоохоронці переглянули відео-публікацію одного з місцевих Телеграм-каналів.

“Транспортний засіб „Урал“, який належить російським військовим, їхав з мікрорайону Шуменський у протилежному боці. Військовий автомобіль порушив правила дорожнього руху, тому що рухався по односторонній смузі та повернув під міст. В результаті чого сталося зіткнення з цивільним легковим автомобілем. Пасажир легкової автівки загинув на місці”, — розказала Тетяна Скуба.

Наразі дані про інших постраждалих під час ДТП встановлюються. За фактом події внесли відомості до реєстру судових розслідувань за фактом “Порушення законів та звичаїв війни”.

Як зазначається, у обласному терцентрі екстреної медичної допомоги коментувати подію відмовились, посилаючись на відсутність керівництва.

Нагадаємо 

У Мелітополі здетонував потяг, який перевозив окупантів та боєприпаси.

Українські Національні Новини

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