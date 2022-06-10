У Херсоні російські окупанти потрапили в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських загарбників. Загинув 35-річний пасажир легкового автомобіля. Про це інформує “Суспільне”, передає УНН.
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За словами речниці Нацполіції Херсонської області Тетяни Скуби, правоохоронці переглянули відео-публікацію одного з місцевих Телеграм-каналів.
“Транспортний засіб „Урал“, який належить російським військовим, їхав з мікрорайону Шуменський у протилежному боці. Військовий автомобіль порушив правила дорожнього руху, тому що рухався по односторонній смузі та повернув під міст. В результаті чого сталося зіткнення з цивільним легковим автомобілем. Пасажир легкової автівки загинув на місці”, — розказала Тетяна Скуба.
Наразі дані про інших постраждалих під час ДТП встановлюються. За фактом події внесли відомості до реєстру судових розслідувань за фактом “Порушення законів та звичаїв війни”.
Як зазначається, у обласному терцентрі екстреної медичної допомоги коментувати подію відмовились, посилаючись на відсутність керівництва.
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