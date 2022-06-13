Смертельное ДТП: в Винницкой области легковушка влетела в автобус, четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
Детали
Инцидент произошел 13 июня в селе Кунка, Винницкой области. Легковой автомобиль во время движения столкнулся с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага", перевозившим 11 пассажиров.
Цитата
"В результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага" (находилось 11 пассажиров и 2 водителя) погибли 3 человека, находившиеся в авто, еще 1 человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм умер", - говорится в сообщении.
Для деблокации тел привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС.
Дополнение
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