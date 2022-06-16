В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб военный, еще один госпитализирован - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще один госпитализирован, сообщает полиция области, пишет УНН.
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"Автопроисшествие произошло сегодня около 7:30 на автодороге "Киев-Чоп" близ села Привольное. Предварительно установлено, что в результате столкновения двух транспортных средств погиб 22-летний военнослужащий. Еще одного — 21-летнего госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
Детали
Как указано, из изуродованного легкового автомобиля их деблокировали спасатели.
Движение на этом участке усложнено: его регулируют патрульные полицейские.
В патрульной полиции уточнили, что ДТП произошло между селами Привольное и Дубровка Ровенской области. "Пока в направлении Дубно затруднено движение", - указали в ведомстве.
Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Дополнение
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