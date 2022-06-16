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В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб военный, еще один госпитализирован - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще один госпитализирован, сообщает полиция области, пишет УНН.

Цитата

"Автопроисшествие произошло сегодня около 7:30 на автодороге "Киев-Чоп" близ села Привольное. Предварительно установлено, что в результате столкновения двух транспортных средств погиб 22-летний военнослужащий. Еще одного — 21-летнего госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Детали

Как указано, из изуродованного легкового автомобиля их деблокировали спасатели.

Движение на этом участке усложнено: его регулируют патрульные полицейские.

В патрульной полиции уточнили, что ДТП произошло между селами Привольное и Дубровка Ровенской области. "Пока в направлении Дубно затруднено движение", - указали в ведомстве.

Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Дополнение

В Винницкой области легковушка влетела в автобус, четыре человека погибли.

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