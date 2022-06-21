В Одеській області перекинулася маршрутка з людьми, є травмовані

Деталі

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася близько сьомої ранку біля села Миколаївка-Новоросійська.

За попередньою інформацією, під час руху у маршрутного таксі під керуванням 54-річного чоловіка лопнули два колеса, від чого транспортний засіб перекинувся на бік.

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"В салоні перебувало 13 пасажирів та водій. В результаті ДТП одна жінка отримала перелом ключиці та ребер, ще п’ять відбулися саднами. На місці аварії працювали співробітники територіального відділу поліції", - ідеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

З 1 січня до 31 травня 2022 року на території Київщини трапились 3084 автопригоди, з них 325 - із потерпілими. Травми отримали 388 громадян, 55 людей загинули.

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася смертельна ДТП, попередньо встановлено, що загинув військовослужбовець, іще одного госпіталізували.